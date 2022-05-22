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Fırtına etkili oldu! 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Koyunda 15 dakika etkili olan fırtına nedeniyle su alan 6 tekne, kıyıdaki işletmecilerin müdahalesi sonucu batmaktan kurtarıldı.

Yayınlanma: 18:18 - 22 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Fırtına etkili oldu! 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

İlçedeki Boğsak Koyu’nda saat 15.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle koyda büyük dalgalar oluştu.

15 dakika etkili olan fırtınada, koyda demirli 6 tekne su aldı. Kıyıdaki işletmecilerin müdahale ettiği tekneler, römorklerle karaya çekildi. Kısa süre sonra fırtına son buldu ve güneş açtı. (DHA)

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