Gaziantep’te 180 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. İHA

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