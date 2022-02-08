Abone Ol

Gaziantep’te 180 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:50 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. İHA

Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı İlginizi Çekebilir Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhuriyet Emniyet Gaziantep Kocaeli operasyon Polis