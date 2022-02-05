Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, 25 araç çarpıştı

Düzce’de buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7’si TIR 25 araç çarpıştı.

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Düzce'de buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7'si TIR 25 araç çarpıştı.Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 karayolu Osmanca kavşağında meydana geldi. Zonguldak'tan Düzce istikametine yüklü saç boru yüklü tırın sürücüsü, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi sebebi ile buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR’a çarpmak istemeyen araç sürücüleri fren yapması sonucu 7'si TIR 25 araç birbirine girdi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, Zonguldak-Düzce istikameti trafiğe kapandı. Bölgeye ulaşan ekipler araçların kaldırılması için yoğun çaba sarf ederken, kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İNSANLARA ÇARPMAMAK İÇİN KALDIRIMA ÇIKTIM

Zonguldak'tan aldığı yük ile Bursa'ya gittiğini belirten Hasan Sarı, “Jandarma ekipleri yolun başında duba çalışması yapıyordu. Ben yavaşladım. Sağ şeride geçtim aynadan baktım kimse bana dur demedi. Yavaş yavaş aşağıya inmeye başladık. Ortada siyah damperli araç vardı onu görünce kırmızı araba kaydı. Önümüz zaten insanlarla doluydu. İnsanlara vurmamak için sağ tarafa attım kendimi kaldırıma çıktım” dedi.

3 SAATLİK ÇALIŞMA İLE YOL AÇILDI

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Küçük araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması sonrasında yol üç saat sonra tek şeritten trafiğe açıldı. (İHA)