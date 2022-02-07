Görüntüler dehşete düşürdü! Kaymakamlık harekete geçti

Şanlıurfa’da aracın arkasına iple bağlanarak sürüklenen koyunun görüntüleri, pes dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden olurken Siverek Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesini bir birine bağlayan karayolunda yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari bir araca iple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Ne zaman çekildiği henüz tam belirlenemeyen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bağlandığında yaşayıp yaşamadığı henüz öğrenilemeyen koyunun, sürüklenirken hayat belirtisinin olmadığı gözlendi.

Siverek Kaymakamlığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. İHA

İlginizi Çekebilir İstanbul'da aşırı hız dehşeti: Kamyoneti önüne katıp sürükledi