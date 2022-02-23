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Güney Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, meteoroloji fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Yayınlanma: 16:36 - 23 Şubat 2022 Güncellenme:
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Güney Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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