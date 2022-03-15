Güngören’de çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

İstanbul Güngören'de düğün konvoyunda çakar kullanan 4 sürücüye 'usulsüz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak' suçundan toplamda 14 bin 584 lira ceza kesildi.

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Güngören’de hafta sonu çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapan 4 araç sürücüsü S.Y., İ.Y., H.K. ve A.G. yakalandı.

Sürücülere, ‘usulsüz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak’ suçundan bin 823’er lira, aynı madde gereğince araç sahiplerine de bin 823’er lira olmak üzere toplamda 14 bin 584 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)