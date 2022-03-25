Güngören’de pitbullun ısırdığı kişi gasp firarisi çıktı

İstanbul Güngören'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, saldırdığı kişinin pantolonuna yapışmış bir süre bırakmamıştı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, bacağından ısırılan kişinin gasp suçundan firari olduğunu tespit etti. Köpek sahibinin ise 9 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli de gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi pantolonundan ısırıp bir süre bırakmadı. Saldırıya uğrayan kişi, acı içinde mahalleyi inletirken, sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabildi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine “Kasten yaralama” suçundan çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı araştırmalarda mağdur Y.T.’nin yaralı olarak tedavi amaçlı hastaneye başvurduğunu, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin ise H.H.A. isimli kişi olduğunu tespit etti.

KABARIK SUÇ KAYDI ÇIKTI

Çalışmaların devamında bacağından ısırılan Y.T.’nin 23 suç kaydı olduğu ve ‘Gasp’ suçundan faili firar olarak arandığı, köpek sahibi H.H.A.’nın ise farklı konulardan 9 suç kaydının bulunduğunu belirledi. Her iki kişi de dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili muhafaza altına alınan iki pitbull cinsi köpek ise barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

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