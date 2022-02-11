Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlandı
Şanlıurfa'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan İsa Demir hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Demirin hafriyat alanına malzeme boşalttığı 33 BEN 86 plakalı kamyonu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsa Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. 53 yaşındaki Demir’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kamyonun çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. (DHA)