Hakkında tutuklama kararı olan terör örgütü üyesi yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

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Edinilen bilgiye göre, DHKP/C üyesi Kudret Ş. yakalanmamak amacı ile Edremit ilçesinde bir evde saklandığı tespiti üzerine TEM Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şüpheli Kudret S., DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Şüpheli şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne teslim edildi.

Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü-destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve başka bir suçtan aranma kaydı bulunan Cahit E. yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. (İHA)

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