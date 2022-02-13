Halk otobüsü AFAD aracı ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da özel halk otobüsü ile AFAD’a ait aracın çarpışması sonucu camdan fırlayıp kendi kullandığı otobüsün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, 3 AFAD görevlisi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Germüş kırsal Mahallesi yolu üzerindeki Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde yaşandı. Memduh Çakmak'ın kullandığı 63 H 0117 plakalı özel halk otobüsü ile Orhan B.’nin kullandığı AFAD’a ait 63 K 7900 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün yan camından fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalırken, otobüs okulun duvarına çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, AFAD aracındaki Mehmet Ş., Haldun Ç. ve Orhan B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kullandığı halk otobüsünün altında kalan sürücü Memduh Çakmak'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkartılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün bozulan başka bir otobüsün yerinde çalıştırılmak üzere değişime gittiği öğrenildi.