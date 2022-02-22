Hassas terazili uyuşturucu satıcısı yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu pazarlayan bir kişi hassas terazi ile ele geçirildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri bir ihbarı

değerlendirdi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan U.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 3 parça halinde 45 gram Skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.A. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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