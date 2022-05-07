Hırsıza kurşun yağdırırken yeğenini öldürdü! Tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, yeğeniyle birlikte hırsızın peşine düşen bir kişi, hırsıza kurşun yağdırırken, kurşunların isabet ettiği yeğeni hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ömer Öztarla ve amcası olan A.Ö, kendilerine ait arazilerindeki çiftlik evinden pulluklarını çaldığı öne sürülen E.K.’yi fark etti.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bunun üzerine E.K.’nin peşine düşen amca ve yeğen, 45 TA 0058 plakalı aracı Doğal Yaşam Parkı önünde durdurdu. Arbedede silahına davranan A.Ö., hırsızlık şüphelisi E.K.’yi kurşun yağmuruna tuttu.

Yaşanan arbedede araya giren A.Ö.’nün yeğeni Ömer Öztarla, kafasına gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralandı. E.K. ise kolundan ve ayağından gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralanırken, olayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, A.Ö.’yü gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Amcasının kurşunlarına yanlışlıkla hedef olan Ömer Öztarla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralandığı öğrenilen E.K. ise daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan amca A.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö.’nün ilk ifadesinde, hırsızlık şüphelisi E.K.’ye ateş ederken, yeğeninin araya girdiğini ve Ömer Öztarla’yı yanlışlıkla başından vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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