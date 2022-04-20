Hırsızlar balkondan atılan eşyalarla engellendi

Arnavutköy'de sabahın erken saatlerinde sokakta bulunan işyerine girmeye çalışan şüphelileri gören bir kişi, evde bulduğu eşyaları balkondan fırlatarak hırsızlığı engelledi. İşyerine girmeye çalışan 6 kişi geldikleri otomobille kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Arnavutköy’de dün sabah 06.00 sıralarında Melik Güney’e ait elektrik malzemesi satılan iş yerine otomobille gelen 6 şüpheli, hırsızlık girişiminde bulundu.

İş yerinin kapısını zorlayan ve içeri girmeye çalışan şüphelileri, bu girişimleri sırasında çevredeki binada bulunan bir vatandaş fark etti.

Şüpheliler, tam işyerinin camını kırmak için tekme atmaya başlamıştı ki, balkondan atılan eşyaların hedefi oldu.

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, camını kırdığı iş yerinin içine giremeden olay yerinden kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızları attığı eşyalarla uzaklaştıran çevre sakini, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş yeri sahibini arayarak durumu haber verdi.

İş yerinin karşısındaki binada oturan vatandaşın çabası sayesinde hırsızlık girişiminin yarıda kaldığını belirten iş yeri sahibi Melih Güney, “İş yerimize girmek için yaklaşık 25 dakika uğraşıyorlar. Elektrik satışı yapıyoruz burada. Son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Sabah gün ağarmasına rağmen hırsızlık yapmaya çalışıyorlar. Sağ olsun komşumuz, evinin balkonundan eline ne geçtiyse hırsızlara fırlatarak hırsızları kaçırtıyor. Polis de hemen 2 dakika sonra geliyor zaten. Kamera kayıtlarını izleyince çok şaşırdık. Film izler gibiyiz sanki” dedi.(DHA)

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