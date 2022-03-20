Hırsızlık için ikinci kez girdiği evde dolapta yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hırsızlık için aynı eve 6 gün sonra tekrar giren şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekipler, hırsızı evin yatak odasındaki dolabın içinde kıskıvrak yakaladı.

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Karasu'nun Limandere Mahallesi'nde sahibi yurt dışında olan iki katlı yazlık binaya gece saatlerinde pencereden giren ve çeşitli suçlardan adli sicil kaydı bulunan Ç.K., evden çok sayıda eşya ve gıda maddesi çaldı.

Şahsın çaldığı eşyaları Sakarya il merkezinde satarak elde ettiği parayla uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı tespit edildi. Ç.K., olaydan 6 gün sonra Limandere Mahallesi'ndeki aynı eve bir kez daha girdi. Kalan eşyaları da çalmak istediği belirlenen Ç.K., Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ekipler, şahsı evin yatak odasındaki gardırobun içinde saklanırken bulup gözaltına aldı. Üzerinde 20 gram bonzai de ele geçirilen Ç.K., işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. (İHA)

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