Holding çalışanının ölümünde, borç intiharı iddiası

İstanbul’da bir plazanın 10’uncu katından düşen Serhat Ertem (39) hayatını kaybetti. Ertem’in plazada yönetim merkezi bulunan bir holdingde çalıştığı ve borçları sebebiyle intihar ettiği öne sürüldü.

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Sarıyer, Maslak'ta bulunan 31 katlı bir plazada yaşanan olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Ertem, plazadaki bir holdinge bağlı şirkette yönetici olarak çalışıyordu. Borçları sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ertem, holding binasının bulunduğu 10'uncu kattan kendisini bir anda boşluğa bıraktı. Otopark girişine düşerek can veren Ertem'i görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kısa sürede adrese geçen sağlık ekipleri Ertem öldüğünü belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Etem'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çok yönlü çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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