Horoz dövüştürenlere 13 bin TL para cezası

Tekirdağ’da yasa dışı yollarla horoz dövüşü düzenleyen ve kumar oynayan kişilere toplam 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, horoz dövüşü düzenlediği öğrenilen bir adrese operasyon düzenledi. Gece saatlerinde adrese operasyon yapan jandarma, horoz dövüştürüp bahis oynayan H.O, A.O, Y.D, M.Ü, M.K, S.B ve S.B. adlı kişiler suçüstü yakaladı.

Zanlılar hakkında ‘Kumar Oynamak İçin Yer Temin Etmek' ve ‘Yasadışı Bahis' suçlamalarından toplam 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan evde bulunan 2 metre çapındaki ring alanına, bir adet terazi ve 4 adet horoza el konuldu. Horozlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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