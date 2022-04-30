Husumetlisini arkasından yaklaşıp boynundan bıçakladı

Tekirdağ'da Halil Karaca (23), aralarında husumet bulunan Erhan Kalyoncuyu (29) semt pazarında arkasından yaklaşıp boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olay kameraya yansırken, yakalanan Karaca tutuklandı.

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Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkisinde kurulan semt pazarında herkesin gözü önünde bir olay yaşandı. Halil Karaca, daha önce kavga ettiği Erhan Kalyoncuyu takibe aldı. Karaca, semt pazarında kalabalık arasında yürüyen Kalyoncunun arkasından yaklaşıp boynundan bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan Kalyoncu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Erhan Kalyoncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayının şüphelisinin Halil Karaca olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Karaca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

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