Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü! Olay anı kamerada

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde husumetlisi F.T. tarafından sırtından bıçaklanan Kadir Duruyol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 10.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 4441 Sokak’ta meydana geldi. Kadir Duruyol, aralarında husumet bulunan F.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

F.T., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Kadir Duruyol’u sırtından bıçakladı. Duruyol kanlar içerisinde yere yığılırken, F.T. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duruyol, ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duruyol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri F.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi F.T.’yi Manisa Tren Garı yakınlarında yakaladı. F.T., Manisa Şehir Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ikili arasında çıkan kavganın ardından F.T.’nin yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Duruyol’u sırtından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı. DHA

İlginizi Çekebilir Husumetlisini ayağından vuran eski belediye başkanına ev hapsiyle tahliye