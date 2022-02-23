İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Bartın'da 24 yaşındaki Emin A., sokakta karşılaşıp, tartıştığı arkadaşı 22 yaşındaki Cengiz Güngörür'ü bıçaklayarak öldürdü. Emin A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, gece Demirciler Mahallesinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Emin A. ile Cengiz Güngörür, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emin A., üzerindeki bıçağı çıkararak, Güngörür’ün karnına sapladı.

Kanlar içinde yerde kalan Güngörür, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengiz Güngörür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Emin A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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