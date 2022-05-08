İki arkadaşını öldürmüştü, cinayetin nedeni ortaya çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde alkol aldıktan sonra Ahmet Çetin (35) ile Kemal Sönmez'i (26) tabancayla başından vurarak öldüren, Feyyaz Bulut'u (33) da kolundan yaralayan C.U., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saklandığı evde yakalandı. C.U., olayın alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası yaşandığını söylediği öğrenildi

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi, Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada C.U. tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez’i başından, Feyyaz Bulut’u da kolundan vurdu.

İKİSİ ÖLDÜ, BİRİ YARALI

C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kolundan vurulan Feyyaz Bulut’un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olayı duyan Çetin ve Sönmez’in yakınları, hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

TARTIŞMA BORÇ MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

Polis ekipleri ise kaçan C.U.’yu olaydan 3 saat sonra Turgutlu ilçesinde saklandığı evde yakaladı, suç aleti tabanca da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri süren C.U.’nun verdiği ilk ifadede, olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi. (DHA)