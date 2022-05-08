İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Korucuk Mahallesi geçişinde meydana geldi.
Soy isimleri öğrenilemeyen Sıla idaresindeki otomobil ile Hasan idaresindeki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.