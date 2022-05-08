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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Korucuk Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Soy isimleri öğrenilemeyen Sıla idaresindeki otomobil ile Hasan idaresindeki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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