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İntihar şakası karakolda bitti

Samsun'un Bafra ilçesinde eşine resim gönderip intihar edeceğini söyleyen şahıs itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. 

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İntihar şakası karakolda bitti

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 2330 sıralarında Ankara’dan arayan bir kadın eşi M.B’nin kendisine Samsun’da Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü’nden çektiği fotoğrafı gönderdiğini ve intihar edeceği yolunda ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda polis ekibi intikal etti. Köprü üzerinde ve çevrede yapılan aramalarda şahsa rastlanılmadı.

İhbarı yapan kadına ulaşamayan ekipler M.B’ye telefonla ulaştı. Yapılan görüşmede M.B. eşine şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine M.B. emniyete götürüldü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (İHA)

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