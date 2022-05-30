Abone Ol

İşçi servisi devrildi: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 11:40 - 30 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, Dereağzı Mahallesi, Esentepe mevkisinde meydana geldi. Yokuş aşağı giden ve fabrika işçilerini taşıyan Yılmaz A., idaresindeki 59 S 3050 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Emrah G., Ali T., Müjdat Y., Ender Ç., Kaan B., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı İlginizi Çekebilir Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kaza Mersin öğrenci Polis Sağlık Tekirdağ