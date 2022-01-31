İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan kişilerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.
Yazılı açıklamada şöyle denildi:
* Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak; müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır.
* İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır.
* Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. DHA