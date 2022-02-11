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İstanbul merkezli 4 ilde ‘sahte vekaletname’ dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı

İstanbul'da sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, tüm şüpheliler yakalandı.

Yayınlanma: 09:42 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerince yapılan takip sonucunda sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 14 şüpheli suç üstü yakalandı.

Bu şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.  Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. DHA

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