Abone Ol

İstanbul semalarından süzülen göktaşı kameralara yansıdı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlarındaki göktaşı kameralara yansıdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul'da dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında göktaşı olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı.

Kartal’da seyir halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla göktaşını görüntüleyen sürücü o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı.

Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülüyor. (İHA)

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı İlginizi Çekebilir İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul