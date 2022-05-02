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İstanbul’da 16 kişiye terör gözaltısı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da 16 kişiye terör gözaltısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün saat 17.35’te İstiklal Caddesi’nde terör örgütü propagandası yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Toplanan grubun terör örgütü propagandası yaparak, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 16 kişi hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan işlem yapıldığı ifade edildi. (DHA)

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