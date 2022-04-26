İstanbul’da dev operasyon!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları son operasyonda yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı methamfetamin ele geçirdi. Bu maddelerden 5 bin 300 kilogram uyuşturucu imal ederek piyasaya sürme hazırlığında olan S.E. ise suçüstü yakalandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde S.E. isimli bir kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul’da yer aradığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan takip sonucunda, şüphelinin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Silivri’de bulunan bir depoya yerleştirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

S.E.’nin uyuşturucu madde üretimi yaparak, ürettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde dağıtma hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yerleşim yerlerinden uzak, insan hareketliliğinin olmadığı tenha bir noktayı seçtiği görüldü.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, S.E.’yi suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı methamfetamin ele geçirildi.

JANDARMA 5 BİN 300 KİLOGRAM EROİNİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ENGELLENDİ

Ele geçirilen maddelerden 5 bin 300 kilogram uyuşturucu maddesinin elde edilebileceği tespit edildi. Gözaltına alınan S.E. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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