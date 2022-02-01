İstanbul’da petek hırsızları kamerada

Sultangazi'de taksi ile bir sokağa gelen iki kişi, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binadaki petekleri çalmaya kalkıştı. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine, taksiye yükledikleri petekleri yere atan iki kişi, geldikleri taksi ile sokaktan ayrıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre yaklaşık 5 aydır boş olduğu öğrenilen bir binanın bulunduğu sokağa taksi ile iki kişi geldi.

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldığı belirtilen binanın dış kapısından binaya giren kişiler, giriş kattaki dairenin peteklerini sökerek, geldikleri taksiye yüklemeye başladılar.

Durumu fark eden sokak sakinleri, taksi sürücüsü ve binadan petekleri alan iki kişiye tepki gösterdi.

Tepkiler, üzerine iki kişi, taksiye yükledikleri petekleri sokağın ortasına attı. Aşağı inen bir sokak sakini taksiyi durdurmaya çalışarak, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kişilerin kim olduklarını öğrenmeye çalıştı.

Taksinin önünü kesen sokak sakini, daha sonra aracın arka kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada taksi olay yerinden uzaklaştı.

Sokak sakinleri daha sonra polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir AVM'de ilginç hırsızlık: Projeksiyonu aldı götürdü