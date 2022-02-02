İstanbul’da sahtecilik operasyonları

İstanbul’da ocak ayı içerisinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda; ilaç kutusundan, belediyelere ait proje onay mühürlerine; alkollü içkiler için hazırlanmış bandrolden, ikamet izin belgesine, çok sayıda sahte evrak ve ürün ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ilaçlar arasında, Covid tedavisinde kullanılan ilaçların olduğu da öğrenildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri sahtecilik suçlarına karşı geçtiğimiz ay 3 operasyon düzenledi. İlk operasyon, 5 Ocak'ta Maltepe'de gerçekleşti. Polis ekipleri, bir şüphelinin belediyelere ait sahte mühür ve kaşe yaptığı bilgisi üzere harekete geçti. Araştırmalarda, şüphelinin ürettiği bu sahte mühürlerin, yeni yapılan binaların çizilen elektrik tesisatı projelerine onay vermek için kullanıldığı anlaşıldı.

203 KAŞE ELE GEÇİRİLDİ, SERBEST KALDI

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda çeşitli belediye ve kamu kurumlarına ait 203 kaşe ve mühür ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükmü uygulanarak serbest kaldı.

SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

İkinci operasyon ise 19 Ocak'ta Bahçelievler'de sahte belge düzenleyen bir şüpheliye yönelik gerçekleşti. Sahte ehliyet, nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı ve yabancı ikamet izin belgesi gibi evraklar düzenleyen şüpheli gözaltına alınırken adresinde de arama yapıldı. Mali polisin yaptığı aramada; çok sayıda boş suret, hologram ve İçişleri Bakanlığı mührü bulunan sahte şeffaf belgeler, sahte pasaport ve sahte aile cüzdanı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bordo renkli deri malzemeler ile basılmış ikamet izin kimliği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

SAHTE COVİD İLACINDA 1 TUTUKLAMA

Son operasyon ise, sahte ilaç çetelerine yönelik gerçekleştirildi. Zeytinburnu'nda bir işyerinde sahte ilaç kutularının basımı yapıldığı bilgisini alan polis, araştırmaların ardından adrese baskın düzenledi. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda aralarında kanser ve Covid-19 ilaçlarının da bulunduğu 35 çeşit ilaç kutusu kalıbı ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ilaç kutuları arasında 75 bin 725 Covid tedavisinde kullanılan ilaç kutusu olduğu bu ilaç kutularından 250’sinin ise dolu olduğu öğrenildi. Sahte olduğu değerlendirilen ilaçların inceleneceği belirtildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklanırken 4'ü serbest kaldı.

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