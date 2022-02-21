İstanbul’da silahlı kat çıkma kavgası: 1’i polis 2 yaralı

İstanbul Sarıyer’de aynı binada yaşayan iki aile, kat çıkma meselesinden çıkan kavgada yumruklarla birbirine girdi. Kavgada silah da çekilince cinnet getiren şahsın kalabalığa ateş açması sonucu 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı.

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Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan akrabalar arasında binaya kat çıkma nedeniyle tartışma yaşandı. Dairelerinin üstüne kat çıkan aile ilçe belediyesinin engelini takılınca yapılan inşaat yıkıldı.

Aradan geçen zaman içerisinde aile tekrar kat çıkmaya karar verdi ancak belediyeden onay alınamadı. Kendi çevrelerinden yardım isteyen aile, yaptığı araştırmalarda alt katta oturan akrabalarının onları şikayet ettiğinden dolayı kat çıkamadıklarını öğrendi.

SİLAHINI ÇEKİP RASTGELE ATEŞLEDİ

Olay günü binaya kat çıkmak isteyen aile, alt kattaki akrabası Müjdat Ç.’nin karşısına çıktı. Müjdat Ç. her ne kadar “ben şikayet etmedim” dese de kendini inandıramadı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada cinnet getiren Müjdat Ç., tabancasını çekerek kalabalığa rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olaya müdahale eden polis memuru Ü.M.K. ve kavgaya karışan Adem Ali Ç.'nin ayaklarına isabet etti.

VURDUĞU POLİSE TAMPON YAPTI

Olayın ardından memuru yaraladığını fark eden Müjdat Ç., polise tampon yaparak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı Adem Ali Ç.'nin ise kendi imkanlarıyla İstinye Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan, iki aile arasında yaşanan kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından polis ekibinin ikazları üzerine Müjdat Ç., elindeki tabancaya el konularak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemi yapılan Müjdat Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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