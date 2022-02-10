İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ve obje ele geçirildi

İstanbul’un 4 farklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliği taşıyan binlerce sikke ve objeler ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 109'u altın olmak üzere Helenistik Geç Roma ve Roma erken dönemlerine ait, Bizans-Osmanlı dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen toplamda bin 227 sikke, 3 bin 232 adet geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen kâğıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 sikkeler, kâğıt paralar ve objeler ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkelerin bazılarının Bizans Dönemine ait olduğu, ön ve arka yüzlerinde; İmparator ve portreleri yer aldığı, ikona ve İsa betimleri yer aldığı belirtildi. Ayrıca bazılarında Latince ve Yunanca yazılar bulunan dönemin imparator ve imparatoriçelerinin portelerinin betimlendiği büyük ve küçük formlarda, bronz, bakır, gümüş malzeme niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Manisa’da ‘tarihi eser’ operasyonu

İlginizi Çekebilir Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu