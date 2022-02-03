İşten eve dönerken kurşun yağmuruna tutuldu!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 31 yaşındaki lokanta çalışanı Osman Özaydın, işten dönerken sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam Karacurun Mahallesi’nde meydana geldi. 1 çocuk babası Osman Özaydın’a, işten çıkıp, yürüyerek evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özaydın, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osman Özaydın’ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. DHA

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