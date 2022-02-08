İzmir açıklarında 21 göçmen kurtarıldı, 15 göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili açıklarında ise 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine ekipler tarafından, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tesit edilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen de yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. (İHA)