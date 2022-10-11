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İzmir’de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçta yapılan aramada, 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

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İzmir’de 12 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafif ticari araç içinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin ardından çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası Kemalpaşa’da durdurulan araçlarda, narkotik köpekler ile yapılan aramalarda; tabanlara gizlenen 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi.

M., İ.B. ve O.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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