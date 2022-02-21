Abone Ol

İzmir’de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak akaryakıt imalathanesine polisin düzenlediği operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa’daki bir depoda kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisinin ardından harekete geçti. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenlendi.

Baskında 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, İ.Ç., Ö.D. ve M.M. gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. DHA

174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İlginizi Çekebilir 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Emniyet izmir operasyon