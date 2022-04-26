İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Işıkkent Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sata 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kağıt ve naylon atık balyaları nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü.
Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
TOMA İLE MÜDAHALE
Çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor.