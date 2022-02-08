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Tur minibüsü alev alev yandı! Japon turistler son anda kurtuldu

Antalya'da, seyir halindeki tur minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü, dumanları fark edince Japon turistleri indirirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayınlanma: 16:43 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
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Tur minibüsü alev alev yandı! Japon turistler son anda kurtuldu

Manavgat’ın Batı Side köprülü kavşağında, Antalya yönüne giden Aziz Bayram’ın kullandığı tur minibüsünün motor kısmında yangın başladı.

Dumanları fark eden Bayram, aracı yol kenarına çekip, minibüsteki 3 Japon turisti indirdi.

Çevredekiler, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışırken araç alev aldı. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs, kullanılamaz hale geldi. DHA

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