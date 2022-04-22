Kaçak avcılara operasyon: 1 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi!

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı başlayan inci kefalinin göç yolculuğu devam ederken, jandarma kaçak avcılara karşı operasyon düzenledi. Jandarma Asayiş Bot ve Çevre Koruma Timleri, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi'ndeki Çakır Adası'nda yaptıkları denetimlerde, Van Gölü'ne bırakılan 1300 metrelik misina ağında 1 ton 300 kilo inci kefali ele geçirdi.

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Yaşam alanı olan Van Gölü’nü 15 Nisan’dan itibaren terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor.

Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, Alaskadaki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel güzellik sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri, hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor.

GÖLDE BOTLARLA DENETİM

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot ve Çevre Koruma Timleri, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi’ndeki Çakır Adasında da kaçak inci kefali avlayanlara karşı denetimler yaptı.

Gece gündüz denetimlerini sürdüren Jandarma Asayiş Bot ve Çevre Koruma Timleri, Çakır Adası’nda, Van Gölü’ne bırakılan 1300 metrelik misina ağında 1 ton 300 kilo inci kefali ele geçirdi.

Göl üzerinde botlarla denetim yapan ekipler, kıyı ve dere yataklarındaki sazlıkların arasında ağ olup olmadığını didik didik arayarak kontrol ediyor. Geçen yıl kurulan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor. (DHA)

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