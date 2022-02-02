Kaçak fabrika inşaatı yerle bir edildi

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine inşa edilen fabrika inşaatını yıkarak yerle bir etti.

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Nilüfer Belediyesi kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Belediye bu kez Ürünlü Mahallesi'nde yıkım yaptı. 50. Sokak'taki bir tarım arazisi üzerinde yaklaşık 2 bin metrekare alanda inşa edilen fabrika binası, alınan geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Sabah saatlerinde başlayan yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yetkililer imara aykırı yapılarla ilgili yıkımların devam edeceğini belirtti. (İHA)

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