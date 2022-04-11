Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü

Bitlis'te kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün toprak yığınına çarparak, takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 25 kişi de yaralandı.

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Kaza, Adilcevaz’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçedere köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaçak göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada 4 kaçak göçmen hayatını kaybederken, sürücü dahil 25 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan’daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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