Kağıthane’de faciadan dönüldü

İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağıya kayan otomobil, evin bahçe duvarını yıkarak doğalgaz kutusuna çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde hasar oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kaya Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Özel bir üniversitenin rektörlük makam aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yokuştan kayarak önce evin bahçe duvarına daha sonra da doğalgaz kutusuna çarptı. Sürücü yan yatan otomobilden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz vanası kapatılarak önlem alındı.

Kazada evinin bahçe duvarı yıkılan Elmas Serelli, “Buradan aşağıya geldi. Doğalgaz kutusuna vurdu. Biz evde camdaydık. Çocuklar yolun karşısında oynuyordu. O anda çocuklar yolda da oynayabilirdi. Biz arabayı yukarıdan kayarken gördük” dedi.

Aziz Serelli ise, “Biz evde yemek yiyorduk. Bir anda büyük bir gürültü geldi. Bizim aklımız başımızdan çıktı. Ben belediyeyi sürekli uyardım. Ama ilgilenen olmadı. Yola demir yapılması lazım. Doğalgaz kutusunun da buradan alınması gerekiyor. Ama ilgilenen yok” diye konuştu. DHA