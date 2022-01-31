Abone Ol

Kamyon kasasından 174 kaçak göçmen çıktı!

Van'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.

Yayınlanma: 14:29 - 31 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kamyon kasasından 174 kaçak göçmen çıktı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında, kamyonun tavan kısımdaki havalandırma bacasından buhar çıktığı fark edildi.

Bunun üzerine bakılan kasada, karton kolilerin arkasına gizlenen 174 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. DHA

40 göçmen son anda kurtarıldı İlginizi Çekebilir 40 göçmen son anda kurtarıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster