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Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçenin Ballıbağ köyü girişindeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Balcı yönetimindeki saman yüklü kamyonet, Hasan Koca yönetimindeki patpat ile çarpıştı.

Kazada, patpattan düşüp kamyonetin altında kalan Kiraz Duman yaşamını yitirdi, sürücü Hasan Koca ile Zekiye Koca ise yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kiraz Dumanın cansız bedeni de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Kamyonet sürücüsü Mehmet Balcı jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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