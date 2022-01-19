Kar görüntüsü çekerken simitçinin öldüğü kazayı kaydetti
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında simit satan Cemil Varol’a çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anı o sırada kar görüntüsü çekmeye çalışan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki simit satıcısı Cemil Varol hayatını kaybetti.
29 Ekim Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda seyyar tezgahı bulunan Varol'a ve simit sattığı aracına çarptı.
Metrelerce sürüklenen Varol ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Cemalettin D. ise gözaltına alındı.
Kaza anı o sırada evinin terasından kar manzarası çektiği öğrenilen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.