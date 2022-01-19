Haberler - Günün İçinden

Kar görüntüsü çekerken simitçinin öldüğü kazayı kaydetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında simit satan Cemil Varol’a çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anı o sırada kar görüntüsü çekmeye çalışan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 16:39 - 19 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki simit satıcısı Cemil Varol hayatını kaybetti.

29 Ekim Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda seyyar tezgahı bulunan Varol'a ve simit sattığı aracına çarptı.

Metrelerce sürüklenen Varol ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Cemalettin D. ise gözaltına alındı.

Kaza anı o sırada evinin terasından kar manzarası çektiği öğrenilen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önlem alınmadı, kar şehirleri felç etti İlginizi Çekebilir Önlem alınmadı, kar şehirleri felç etti Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor İlginizi Çekebilir Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Avrupa Bolu cep telefonu D-100 Denizli Düzce Gaziantep istanbul kaza otomobil Sağlık trafik