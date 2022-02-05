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Karadeniz’den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizden büyükbaş hayvan çıktı. Ölü olarak bulunan büyükbaş hayvanı belediye ekipleri vinçle denizden çıkarttı.

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Karadeniz’den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı

Olay akşam saatlerinde Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çınar Caddesi'nde denizi izleyen vatandaşlar, büyükbaş hayvanın kıyıya vurduğunu gördü.

VİNÇLE ÇIKARILDI

Hemen belediye ekiplerine haber vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. Belediye görevlileri, vinç ile kıyıya vuran büyükbaş hayvanı çıkarttı.

GEMİDEN DÜŞMÜŞ

Büyükbaş hayvanın Karadeniz açıklarında seyreden gemiden düşerek dalgalı denizde Akçakoca sahillerine geldiği tahmin ediliyor. İHA

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