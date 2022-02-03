Karaman’da ‘suç örgütü’ operasyonu: 8 gözaltı
Karaman'da, suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işleyenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işlediği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda Mesut P., Kemal K., Haşim A., Halil İbrahim P., İbrahim N. , Mehmet T., Celal K. ve Burak B. ‘suç örgütü kurma’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’, ‘kaçak silah satışı yapma’, ‘hırsızlık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ise 2 tabanca, 4 tüfek, 1 baston kılıç ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA