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Karda ‘tosbağa’lı drifte 9 bin lira ceza

Düzce'de, karlı zeminde 'tosbağa' olarak bilinen klasik otomobille drift yapıp, görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi.

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Karda ‘tosbağa’lı drifte 9 bin lira ceza

Kent merkezinde A.Ç., 81 BB 633 plakalı, ‘tosbağa’ olarak bilinen klasik model otomobili ile karlı zeminde drift yaparken çekilen görüntülerini, sosyal medyadan paylaştı.

Görüntüleri inceleyip, A.Ç.’yi tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘drift yapmak’tan 9 bin 125 lira para cezası kesti. Otomobil de 6 aya süreyle trafikten menedildi. (İHA)

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