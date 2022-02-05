Kayalar yuvarlandı, yol ulaşıma kapandı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Liman köyü mevkiinde tünel girişine düşen taş ve kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldan geçen bir ticari taksi saniyeler ile kayaların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.

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Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa geçişi Liman köyü mevkiinde tünel ağzına düşen taş ve kayalar yüzünden yol bir süre ulaşıma kapandı.

Taş ve kayaların yola düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, yoldan geçen bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine çarpmasından kurtuldu.

Yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle tek şeritten yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. İHA

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