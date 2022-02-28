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Kayıp olarak aranıyordu gölette cesedi bulundu!

Bolu'da kaybolan 22 yaşındaki Hasan Demir'in baraj göletinde cesedi bulundu.

Yayınlanma: 15:40 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
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Merkeze bağlı Yumrukaya köyünde yaşayan Hasan Demir, 25 Şubat’ta çıktığı evine bir daha dönmedi. Demir’in ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler Demir’in son görüldüğü yer olan sulama barajı göleti çevresinde çalışma başlattı.

Ekipler, bugün Demir’in baraj göletinde cansız bedenini buldu. Demir’in cesedi otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na götürüldü. Demir’in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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